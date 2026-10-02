Operação policial identifica autores e descarta ameaça a embaixada dos EUA no Brasil

A Polícia Federal brasileira informou hoje ter cumprido dois mandados de busca e apreensão, e descartou «elementos que corroborassem os riscos inicialmente apontados» que poderiam colocar «em risco instalações diplomáticas dos Estados Unidos do Brasil».

Mais cedo, o Governo dos Estados Unidos informou ter suspendido, por tempo indeterminado os serviços da embaixada e dos consulados brasileiros por questão «de segurança». Horas depois, citando os EUA, a Austrália decidiu fazer o mesmo no Brasil.

Nenhuma das delegações forneceu detalhes sobre os motivos do encerramento, nem sobre a data de retoma dos seus serviços.

Esta suspensão ocorre dois dias antes da primeira volta das eleições gerais, com particular destaque para o escrutínio presidencial que opõe principalmente o Presidente, de esquerda, Lula da Silva, ao senador, liberal, Flávio Bolsonaro, filho do antigo Presidente, de extrema-direita, Jair Bolsonaro (2019-2022).

Conforme mostrou a Lusa, a partir de fontes oficiais, O Governo brasileiro tomou providências de investigação dos indícios de ameaças, antes mesmo do comunicado público do Governo dos EUA.

A orientação aos encarregados do Palácio do Planalto e à diplomacia brasileira é que o Governo brasileiro não deve ignorar nenhuma possibilidade de ameaça à embaixada e, por isso, investiga e apura em cooperação com os EUA.

No início da noite no Brasil, a Polícia Federal brasileira soltou nota a informar que a corporação cumpriu hoje «dois mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e no entorno do Distrito Federal »para apurar suposto planejamento de atos que poderiam colocar em risco instalações diplomáticas dos EUA no Brasil».

«Trata-se de ação preventiva adotada em investigação sigilosa conduzida pela Polícia Federal e fruto da cooperação permanente com agências de inteligência estrangeiras», destaca o comunicado.

«As medidas pertinentes foram prontamente adotadas, não tendo sido verificados até o momento elementos que corroborassem os riscos inicialmente apontados, tampouco identificados quaisquer suspeitos de envolvimento com organizações criminosas», realça a nota.

A corporação destacou ainda que «as investigações prosseguem com a análise dos equipamentos de comunicação e mídias apreendidos e eventuais outras providências necessárias».