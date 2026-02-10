ONU quer saber quando é que os EUA começam a pagar a sua dívida

As Nações Unidas dizem estar à espera que os Estados Unidos forneçam detalhes sobre quando e quanto pagarão as suas contribuições orçamentais em atraso, depois de terem prometido na semana passada que seria feito um pagamento inicial dentro de semanas. “Vimos as declarações e, francamente, o secretário-geral está em contacto há bastante tempo sobre este assunto com o embaixador Waltz”, disse esta terça-feira, 10 de fevereiro, o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric. “O nosso responsável pelo orçamento está em contacto com os Estados Unidos, recebemos algumas indicações. Estamos a aguardar para saber exatamente quando serão feitos os pagamentos e em que montantes”.Numa carta enviada a todos os Estados-membros no final de janeiro, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, advertiu para um “colapso financeiro iminente” da organização, sublinhando que os recursos para o orçamento operacional regular da ONU poderão esgotar-se até julho, o que poderá afetar drasticamente as suas operações. E apelou para que os países membros “honrem integral e atempadamente as obrigações de pagamento”.Até sexta-feira, 55 países tinham pago as suas contribuições para o orçamento regular das Nações Unidas deste ano antes do prazo final de 8 de fevereiro, segundo dados da ONU. Entre estes estão Portugal, Ucrânia, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Etiópia ou Emirados Árabes Unidos. O grande problema reside nos EUA, país responsável por mais de 95% das contribuições em atraso para o orçamento regular da ONU - devem 2,196 mil milhões de dólares (cerca de 1,846 mil milhões de euros) ao orçamento operacional regular, incluindo 767 milhões de \u0007dólares deste ano, e ainda 1,8 mil milhões de dólares para o orçamento separado das operações de manutenção da paz da ONU em vários países, um valor que irá aumentar com o passar do tempo.“Certamente verão uma parcela inicial do dinheiro muito em breve”, disse à Reuters Mike Waltz, o embaixador dos EUA na ONU, na sexta-feira. “Será um pagamento inicial significativo referente às nossas contribuições anuais. Não acredito que o valor final esteja definido, mas será numa questão de semanas.”.Por que a ONU está em crise?