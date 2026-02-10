Guterres diz que a ONU está em “colapso financeiro iminente”.
Guterres diz que a ONU está em “colapso financeiro iminente”. UN PHOTO / MANUEL ELÍAS
Internacional

ONU quer saber quando é que os EUA começam a pagar a sua dívida

Washington é responsável por 95% das contribuições em atraso às Nações Unidas.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
ONU
Estados Unidos
Nações Unidas
António Guterres
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt