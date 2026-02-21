Oito mortos após minibus cair numa fenda na camada de gelo de um lago na Rússia

Mergulhadores russos recuperaram este sábado, 21 de fevereiro, os corpos de sete turistas chineses e de um motorista russo depois de o minibus em que seguiam ter caído numa fenda na camada de gelo do lago Baikal, na Sibéria, Rússia. O acidente ocorreu na sexta-feira, quando o veículo atravessava a superfície congelada.Segundo as autoridades da região russa de Irkutsk, o autocarro terá caído numa fenda no gelo com cerca de três metros de largura, numa zona com 18 metros de profundidade. Um dos turistas conseguiu escapar. As operações de busca recorreram a câmaras subaquáticas..O governador regional, Igor Kobzev, apresentou as “mais profundas condolências às famílias e amigos das vítimas” e alertou que circular sobre o gelo do lago “não é apenas proibido neste momento", mas "é mortalmente perigoso”.Foi aberta uma investigação criminal para apurar as circunstâncias do acidente. O lago Baikal, o mais profundo do mundo, congela durante os invernos rigorosos e tem registado vários acidentes mortais ao longo dos anos..Sol predomina até terça-feira.Tailândia: 72 tigres morrem em parque turístico após surto de infeção viral