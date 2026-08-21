Oito feridos e cinco desaparecidos em incêndio num restaurante português na Suíça

Oito pessoas ficaram feridas e cinco estão desaparecidas na sequência de um incêndio que deflagrou, na madrugada desta sexta-feira, no edifício de um restaurante português na pequena cidade de Thusis, no leste da Suíça, anunciou a polícia local.

"Na madrugada de quinta-feira para sexta-feira [hoje], um grande incêndio deflagrou em Thusis. Um restaurante com habitação foi completamente destruído. Cinco pessoas estão desaparecidas", afirmou a polícia de Graubünden, num comunicado.

"Catorze pessoas conseguiram escapar ao edifício em chamas. Entre elas, oito ficaram feridas, duas gravemente, duas moderadamente e quatro ligeiramente", acrescentou.

O incêndio, segundo vários órgãos de comunicação social helvéticos, deflagrou no restaurante português Beverin.

Os feridos receberam os primeiros socorros no local e foram posteriormente transportados para três hospitais da região (Chur, Thusis e Ilanz), bem como para o hospital de Zurique.

As autoridades abriram uma investigação para determinar a causa do incêndio.

Segundo a polícia, "as primeiras conclusões indicam que o fogo começou no segundo andar do edifício".

"A escadaria desabou, pelo que foi necessário recorrer a um guindaste para abrir o telhado", explicou.

Quase 100 bombeiros foram mobilizados para extinguir o incêndio. As operações de combate ao fogo ainda estavam em andamento ao início da manhã desta sexta-feira.

Uma foto divulgada pela polícia mostra um prédio de apartamentos de vários andares devastado por um violento incêndio no meio da noite. Grandes chamas são vistas a sair das janelas de um andar superior, com uma densa nuvem de fumo por cima do edifício.