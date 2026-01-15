Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
No último inquérito oficial, 7% da população diz acreditar em Jesus Cristo ou Deus, mas só 2% se diz cristã.
No último inquérito oficial, 7% da população diz acreditar em Jesus Cristo ou Deus, mas só 2% se diz cristã. Facebook Pacto da Chuva Temporã
Internacional

O que são as igrejas clandestinas chinesas cujos líderes têm sido detidos

Cristianismo e comunismo chinês mantêm relações tensas. Nos últimos meses, acentuou-se a repressão a igrejas evangélicas. E o acordo do Vaticano com Pequim vai ser avaliado pelo papa Leão XIV.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
China
Igreja
Repressão
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt