O que é Schengen? O acordo que permite aos europeus viajar sem fronteiras e as suas exceções
Foto: Leonardo Negrão
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O que é Schengen? O acordo que permite aos europeus viajar sem fronteiras e as suas exceções

Deve o nome a uma vila no Luxemburgo e foi assinado em 1985 por cinco países. O acordo que permite a 450 milhões de pessoas circular livremente, facilitando viagens, estudo e trabalho na Europa, voltou a estar em debate após a entrada de 70 mil migrantes em Ceuta.
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