Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A professora Nancy Elena Ferreira Gomes, do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa.
A professora Nancy Elena Ferreira Gomes, do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa.Rita Chantre/Arquivo
Internacional

"O Nobel era a única coisa que, a nível simbólico, María Corina Machado tinha para poder dar a Trump"

A professora luso-venezuelana Nancy Elena Ferreira Gomes, da Universidade Autónoma de Lisboa, lembra a surpresa de os EUA terem deixado o regime de pé quando derrubaram Maduro.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
Venezuela
Nicolás Maduro
María Corina Machado
edição impressa
Delcy Rodríguez

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt