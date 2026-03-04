"O Irão representa uma enorme ameaça para o mundo, mas especialmente para Israel"
FOTO: Paulo Spranger
Internacional

"O Irão representa uma enorme ameaça para o mundo, mas especialmente para Israel"

O embaixador de Israel em Portugal falou ao DN sobre os ataques israelo-americanos e disse-se surpreendido com retaliação iraniana contra países vizinhos.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Internacional
Guerra no Médio Oriente
Israel
Irão
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt