Apesar da tempestade que chegou a obrigar a evacuar o local, cerca de 150 mil pessoas ficaram para ouvir Trump.
Apesar da tempestade que chegou a obrigar a evacuar o local, cerca de 150 mil pessoas ficaram para ouvir Trump.GRAEME SLOAN / EPA
Internacional

O “cancro do comunismo.” Trump choca democratas nos 250 anos dos EUA

Após atraso devido a tempestade em Washington, presidente usa o palco do National Mall para lançar uma cruzada ideológica, rachando o caráter tradicionalmente apartidário do 4 de Julho.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Estados Unidos
Independência
Estados Unidos da América
edição impressa
250 anos da independência
Diário de Notícias
www.dn.pt