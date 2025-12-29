Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Alaa Abd El-Fattah após a libertação, em setembro.
Alaa Abd El-Fattah após a libertação, em setembro.FOTO: DR/X/FreedomforAlaa
Internacional

O ativista britânico-egípcio, as boas-vindas de Starmer e a indignação da oposição

Alaa Abd El-Fattah pediu desculpas por mensagens polémicas, que levaram Tories a pedir a retirada da nacionalidade e expulsão.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Reino Unido
Kemi Badenoch
Keir Starmer
Egito
Nigel Farage
edição impressa
Abdel Fattah al-Sisi

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt