“Nós vamos precisar de líderes políticos com enorme visão e coragem política”
Eduardo Resendes/Açoriano Oriental
Internacional

“Nós vamos precisar de líderes políticos com enorme visão e coragem política”

Entrevista a Miguel Monjardino, professor de Geopolítica e Geoestratégia, autor do livro 'A Grande Ruptura - Cadernos de Geopolítica'.
Publicado a
Loading content, please wait...
Açores
Base das Lajes
Operação Fúria Épica
MIguel Monjardino
Açoriano Oriental
Diário de Notícias
www.dn.pt