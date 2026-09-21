Novo ataque no estreito de Ormuz incendeia navio e faz dois feridos
Um navio foi atingido por um projétil desconhecido no estreito de Ormuz, rota estratégica controlada pelo Irão, provocando um incêndio que deixou dois tripulantes com ferimentos ligeiros, anunciou esta segunda-feira, 21 de setembro, a agência britânica de segurança marítima UKMTO.
O Irão não permite que os navios utilizem o estreito sem autorização e costuma atacar os que o tentam fazer.
Este incidente aconteceu menos de 72 horas após outros ataques na mesma zona.
Na sexta-feira, a Guarda Revolucionária do Irão reivindicou a interceção e ataque a um petroleiro com bandeira do Togo, justificando a ação com uma alegada “travessia ilegal” do estreito.
Esse navio também foi atingido por um projétil e sofreu um incêndio.
Dias antes, um ataque contra uma embarcação comercial perto da ilha iraniana de Qeshm provocou vários mortos e feridos graves.
A navegação no estreito de Ormuz permanece sob risco extremo, com o tráfego comercial reduzido a mínimos históricos devido à exigência iraniana de autorizações prévias para a travessia
Desde o final da semana passada, a UKMTO (UK Commercial Maritime Operations ou Organização Marítima e de Transporte Marítimo do Reino Unido) registou um fluxo de tráfego de menos de 10 navios diários no estreito de Ormuz, número significativamente inferior à média diária de mais de 30 embarcações reportada pelos Estados Unidos.
Os ataques ali registados “continuam a demonstrar a intenção do Irão de afirmar a sua presença ao longo de importantes rotas de trânsito e de manter a pressão sobre as embarcações que transitam pela área”, declarou a UKMTO face à situação no estreito de Ormuz, onde mantém um nível de ameaça severo.
A agência apontou ainda que o estreito de Bab el-Mandeb, na costa do Iémen, se mantém sob controlo das forças Huthi “após os ganhos territoriais obtidos entre 10 e 12 de setembro”, aludindo à ofensiva rebelde em direção à costa sudoeste do país.
“O tráfego comercial continua, assim, em níveis reduzidos, concluiu.
Após mais de seis meses de guerra entre os Estados Unidos e o Irão, as negociações estão paradas, e o conflito estendeu-se agora ao Iémen e à Arábia Saudita.
As trocas de ataques entre os Estados Unidos e o Irão voltaram a intensificar-se no final de agosto, após um mês de relativa calma, particularmente no estratégico estreito de Ormuz.