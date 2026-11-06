Nova Zelândia escolhe entre dois "Chris" mas "Q" pode ter a última palavra

Em agosto de 2015, Qiulae Wong respondeu a um anúncio de emprego que lhe chegou por email a pedir um líder para o Partido Opportunity. A consultora de negócios sustentáveis ficou curiosa e não demorou mais de 30 segundo a apresentar a candidatura. Foi escolhida. E passado pouco mais de um ano, "Q", como é conhecida, pode tornar-se neste sábado, 7 de novembro, na fazedora de reis nas eleições na Nova Zelândia.

Tudo porque, a acreditar nas últimas sondagens, nem a coligação de direita, no poder, liderada por Christopher Luxon, nem o bloco da oposição de esquerda, chefiado por Chris Hipkins, deverão conseguir a maioria necessária para governar.

Um estudo The Post/Freshwater Strategy dava 30,7% de intenções de votos ao Partido Trabalhista de Hipkins, contra 26,4% do Partido Nacional de Luxon.

O sistema proporcional misto da Nova Zelândia exige dois votos – um para um partido e outro para um candidato de um círculo eleitoral local. O que faz com que os pequenos partidos detenham frequentemente o equilíbrio de poder. Em 2023, por exemplo, o Partido Nacional conseguiu 38% dos votos e precisou do New Zealand First e do Act para formar governo.

Nesta batalha entre os dois "Chris", Qiulae pode portanto vir a ter a palavra final, se, como indicam as sondagens, o seu Opportunity ultrapassar a barreira dos 5% dos votos.