"Nobel Alternativo" distingue luta de mulheres contra a violência patriarcal e trabalho pelo uso ético da IA

A norte-americana de origem eritreia Timnit Gebru foi premiada "por desafiar o poder concentrado na inteligência artificial (IA) e por ser pioneira na tecnologia digital enraizada na justiça, na experiência vivida e na ação humana".

Através do Instituto de Investigação em Inteligência Artificial Distribuída, Gebru chamou a atenção para a concentração de poder no setor tecnológico e para os danos causados pela IA a comunidades discriminadas, bem como para a forma e os objetivos com que esta nova tecnologia é desenvolvida.

A ex-diretora da equipa de ética da Google criou também a Black in AI, uma organização destinada a aumentar a presença da população negra neste campo. "O seu modelo distributivo reúne investigadores e colaboradores de vários países e continentes, desafiando os conceitos centralizados e impulsionados pelas grandes empresas que a IA convencional acarreta", salientou o júri.

A Associação de Jovens Advogados da Geórgia foi distinguida "por construir e salvaguardar a democracia georgiana e por sustentar o poder civil face à repressão autocrática". Fundada em 1994, a GYLA é a organização de direitos humanos mais antiga da Geórgia: os seus membros ajudaram a redigir a primeira Constituição deste país do Cáucaso após a queda da União Soviética em 1991 e desempenharam um papel essencial na sua democratização, salienta o júri, que a denomina como "espinha dorsal" da sociedade civil.

A organização prestou cerca de 1,5 milhões de consultas jurídicas gratuitas num país com 3,7 milhões de habitantes e contribuiu para assegurar os direitos das pessoas com deficiência e garantir o direito à educação infantil. O veredicto salienta ainda que a GYLA decidiu permanecer na Geórgia, "apesar de sofrer uma dura repressão ao abrigo da nova lei contra agentes estrangeiros".

"Nobel alternativo"

O Prémio para o Modo de Vida Correto (Right Livelihood Award), como é realmente denominado, ainda que seja conhecido como "Nobel Alternativo", já distinguiu cerca de duzentas pessoas e organizações desde que foi instituído em 1980 pelo escritor e ex-deputado europeu sueco-alemão Jakob von Uexküll.

Os prémios deste ano — cada um no valor de um milhão de coroas suecas (88.000 euros) — serão entregues em Estocolmo no próximo dia 01 de dezembro.

Já os anúncios dos laureados com os Prémios Nobel originais vão começar a ser feitos na próxima segunda-feira, 5 de outubro, e decorrem até ao dia 12, com emissão em direto pelo site oficial.