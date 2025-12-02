Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
"Não podem cair em mãos erradas". Roubadas 20 mil munições do Exército alemão, em Burg
Forças Armadas Alemãs / Jana Neumann (Facebook)
Internacional

"Não podem cair em mãos erradas". Roubadas 20 mil munições do Exército alemão, em Burg

Foram roubados aproximadamente 10 mil cartuchos de munições de combate para pistolas e 9900 cartuchos de munições de treino para espingardas de assalto.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Mais de 20 mil munições do Exército alemão foram roubados durante um transporte, em Burg, leste da Alemanha, noticiou esta terça-feira, 2 de dezembro, a revista Der Spiegel acrescentando que o Governo considerou muito grave este desaparecimento.

"Levamos este roubo muito a sério, pois este tipo de munições não podem cair em mãos erradas", disse um porta-voz do Ministério da Defesa da Alemanha à revista alemã.

O roubo ocorreu entre a noite de 24 de novembro e a manhã seguinte, quando um desconhecido abriu a carga do camião que se encontrava num parque de estacionamento na cidade de Burg, Estado da Saxónia-Anhalt, no leste da Alemanha.

O Ministério da Defesa de Berlim confirmou o roubo que só foi descoberto na manhã de quarta-feira da semana passada quando o motorista da transportadora contratada pelas Forças Armadas (Bundeswehr) chegou à unidade militar de destino para entregar as munições.

Após uma inspeção inicial, verificou-se que foram roubados aproximadamente 10 mil cartuchos de munições de combate para pistolas e 9.900 cartuchos de munições de treino para espingardas de assalto.

Segundo o Ministério da Defesa, a empresa de transporte civil violou as normas de segurança relativas ao transporte de munições.

A revista De Spiegel referiu que a empresa de transporte deveria ser responsável pela segurança da carga pertencente ao Exército alemão "em todos os momentos", mas a norma não foi cumprida durante a viagem ocorrida na semana passada.

De acordo com as investigações iniciais, a paragem no parque de estacionamento, na noite de segunda-feira da semana passada não estava programada.

Aparentemente, o motorista decidiu passar a noite num hotel próximo de Burg e, durante esse período, a carga do veículo permaneceu sem vigilância.

"Não podem cair em mãos erradas". Roubadas 20 mil munições do Exército alemão, em Burg
Extraditado para a Alemanha suspeito ucraniano no caso da sabotagem ao gasoduto Nord Stream
"Não podem cair em mãos erradas". Roubadas 20 mil munições do Exército alemão, em Burg
Merz insta Alemanha e Europa a assumirem liderança económica e militar

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt