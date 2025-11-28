Extraditado para a Alemanha suspeito ucraniano no caso da sabotagem ao gasoduto Nord Stream

O ucraniano Serhiy Kuznetsov, identificado na Alemanha como Serhiy K., foi levado para a Alemanha depois de o Supremo Tribunal italiano ter decidido, na semana passada, a sua extradição.A transferência do suspeito foi anunciada por um porta-voz da Procuradoria Federal alemã.Kuznetsov é suspeito de coordenar a sabotagem do gasoduto Nord Stream em 2022, segundo a UNN.De acordo com os procuradores alemães, o cidadão ucraniano poderá ter feito parte de um grupo que plantou engenhos explosivos perto da ilha de Bornholm. É acusado de conspiração para cometer uma explosão, sabotagem inconstitucional e destruição de infraestruturas críticas.."Guerra justa": tribunal polaco recusa extraditar ucraniano que Alemanha suspeita ter destruído o Nord Stream. Contudo, Kuznetsov nega as acusações. O seu advogado, Nicola Canestrini, realçou que o cliente "nega qualquer envolvimento nos ataques" e manifestou confiança na sua futura absolvição.Kuznetsov foi detido em agosto na cidade italiana de Rimini, no cumprimento de um mandado de detenção europeu, mas o processo de extradição foi adiado várias vezes.. As explosões destruíram três dos quatro gasodutos Nord Stream, que se tornaram um símbolo controverso da dependência alemã do gás russo após a invasão russa da Ucrânia.O Nord Stream é um conjunto de gasodutos de gás natural, composto pelo Nord Stream I e pelo Nord Stream II, que vão da Rússia à Alemanha através do Mar Báltico..Detido na Polónia mergulhador ucraniano procurado pelas explosões do Nord Stream . Em setembro de 2022, quatro fugas foram detetadas nos gasodutos, perto da ilha de Bornholm, na Dinamarca. As fugas ocorreram em águas internacionais dentro das zonas económicas da Dinamarca e da Suécia.Após o incidente, autoridades dinamarquesas, alemãs e suecas iniciaram investigações separadas sobre as explosões, com a Rússia a argumentar que se tratou de um ato deliberado de terrorismo.Em fevereiro de 2023, Dinamarca, Alemanha e Suécia indicaram que o incidente deveu-se a um ato de sabotagem.Em fevereiro de 2024, as autoridades dinamarquesas e suecas encerraram as suas respetivas investigações, alegando falta de fundamento para a instauração de um processo criminal. A Alemanha é o único país com uma investigação nacional em andamento sobre o incidente..ONU diz que sabotagem do Nord Stream levou à maior libertação de metano pelo homem