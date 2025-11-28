Extraditado para a Alemanha suspeito ucraniano no caso da sabotagem ao gasoduto Nord Stream

Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Internacional

A transferência de Serhiy Kuznetsov foi anunciada por um porta-voz da Procuradoria Federal alemã, depois de o Supremo Tribunal italiano ter decidido, na semana passada, a sua extradição.
David Pereira
O ucraniano Serhiy Kuznetsov, identificado na Alemanha como Serhiy K., foi levado para a Alemanha depois de o Supremo Tribunal italiano ter decidido, na semana passada, a sua extradição.

A transferência do suspeito foi anunciada por um porta-voz da Procuradoria Federal alemã.

Kuznetsov é suspeito de coordenar a sabotagem do gasoduto Nord Stream em 2022, segundo a UNN.

De acordo com os procuradores alemães, o cidadão ucraniano poderá ter feito parte de um grupo que plantou engenhos explosivos perto da ilha de Bornholm. É acusado de conspiração para cometer uma explosão, sabotagem inconstitucional e destruição de infraestruturas críticas.

"Guerra justa": tribunal polaco recusa extraditar ucraniano que Alemanha suspeita ter destruído o Nord Stream

Contudo, Kuznetsov nega as acusações. O seu advogado, Nicola Canestrini, realçou que o cliente "nega qualquer envolvimento nos ataques" e manifestou confiança na sua futura absolvição.

Kuznetsov foi detido em agosto na cidade italiana de Rimini, no cumprimento de um mandado de detenção europeu, mas o processo de extradição foi adiado várias vezes.

As explosões destruíram três dos quatro gasodutos Nord Stream, que se tornaram um símbolo controverso da dependência alemã do gás russo após a invasão russa da Ucrânia.

O Nord Stream é um conjunto de gasodutos de gás natural, composto pelo Nord Stream I e pelo Nord Stream II, que vão da Rússia à Alemanha através do Mar Báltico.

Detido na Polónia mergulhador ucraniano procurado pelas explosões do Nord Stream

Em setembro de 2022, quatro fugas foram detetadas nos gasodutos, perto da ilha de Bornholm, na Dinamarca. As fugas ocorreram em águas internacionais dentro das zonas económicas da Dinamarca e da Suécia.

Após o incidente, autoridades dinamarquesas, alemãs e suecas iniciaram investigações separadas sobre as explosões, com a Rússia a argumentar que se tratou de um ato deliberado de terrorismo.

Em fevereiro de 2023, Dinamarca, Alemanha e Suécia indicaram que o incidente deveu-se a um ato de sabotagem.

Em fevereiro de 2024, as autoridades dinamarquesas e suecas encerraram as suas respetivas investigações, alegando falta de fundamento para a instauração de um processo criminal. A Alemanha é o único país com uma investigação nacional em andamento sobre o incidente.

ONU diz que sabotagem do Nord Stream levou à maior libertação de metano pelo homem
Alemanha
Gasoduto Nord Stream
Serhiy Kuznetsov

