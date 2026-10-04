No Brasil, votação já começou. Mais de 158 milhões de pessoas vão votos

As mesas de voto já abriram no Brasil (às 8:00, 12:00 em Lisboa), onde mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a votar. Até às 17:00, é possível votar, naquele que é um dos maiores processos eleitorais do mundo.

No Brasil, a população escolhe o Presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e deputados distritais. A votação é feita através de urna eletrónica, o que permite conhecer o resultado em poucas horas, mesmo com milhões de votos.

A região Sudeste concentra o maior número de eleitores, com 66.329.375, seguida pelo Nordeste, com 43.529.845. O Sul tem 22.861.012 eleitores, o Norte, 13.109.354, e o Centro-Oeste, 11.997.001. No exterior, há 918.876 eleitores brasileiros aptos a votar - sendo Portugal o segundo maior local, atrás apenas dos Estados Unidos.

Em relação ao perfil do eleitorado, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as mulheres são maioria entre os eleitores, com 83.877.126, o equivalente a 53%. Os homens somam 74.845.001, ou 47%. há 605,8 mil eleitores de 16 anos e pouco mais de 1 milhão de eleitores com 17 anos, faixas etárias para as quais o voto é facultativo.

A disputa também é marcada pelo grande número de candidatos. A Justiça Eleitoral regista cerca de 21 mil pedidos de candidatura. Mais de metade está concentrada nas eleições para as assembleias legislativas e para a Câmara Legislativa do Distrito Federal.

São cerca de 11,3 mil candidatos a deputado estadual e 433 a deputado distrital, totalizando cerca de 11,7 mil concorrentes a estes cargos. Para a Câmara dos Deputados, foram registados 7.803 candidatos.

Na disputa para Presidente, as sondagens indicam que Flávio Bolsonaro e Lula da Silva vão disputar uma segunda volta, que definirá o novo Presidente do país. Como o DN já mostrou, apesar de os dois serem os mais conhecidos, o pleito conta com outros candidatos.

As mesas de voto encerram às 17:00 em Brasília e às 21:00 em Lisboa. O resultado deverá ser conhecido cerca de quatro horas depois. Na primeira volta de 2022, os primeiros resultados saíram por volta da 1:30 da madrugada (hora de Lisboa).

O DN/DN Brasil realiza uma cobertura especial da votação em Lisboa, o maior local de votação fora do país, com quase 80 mil eleitores registados. Acompanhe o live blog abaixo: