Número de portugueses e lusodescendentes mortos na Venezuela sobe para 51

O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos na Venezuela subiu para 51, segundo um novo balanço divulgado este domingo, 28 de junho, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).O MNE avança também que estão desaparecidos ou incontactáveis 84 portugueses ou lusodescendentes.Segundo os dados mais recentes do MNE, entre os 51 mortos estão sete crianças e 44 adultos, sendo que 44 são lusodescendentes, seis são portugueses e um tem nacionalidade portuguesa por casamentoO anterior balanço, divulgado no sábado à noite, referia 48 portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais do duplo sismo que atingiu a Venezuela.Os dois grandes sismos registados na Venezuela causaram pelo menos 1.430 mortos e 3.328 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos na Venezuela será instalada na localidade de Catia la Mar, em La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas..Sismos na Venezuela. Base da missão portuguesa ficará em Cátia la Mar, La Guaira.Menino de 11 anos encontrado vivo na Venezuela três dias após abalos