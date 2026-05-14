Nigel Farage foi o grande vencedor da jornada eleitoral de 7 de maio.
Nigel Farage foi o grande vencedor da jornada eleitoral de 7 de maio.FOTO:EPA/NEIL HALL
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Nigel Farage investigado por “prenda” de milionário das criptomoedas

Líder do Reform UK não declarou 5,7 milhões de euros que recebeu de Christopher Harborne. Arrisca suspensão.
Susana Salvador
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