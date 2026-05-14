Nigel Farage investigado por “prenda” de milionário das criptomoedas

O líder do Reform UK está a ser investigado pelo donativo de cinco milhões de libras (cerca de 5,7 milhões de euros) que recebeu do milionário das criptomoedas Christopher Harborne e que não declarou. Nigel Farage, que nega qualquer irregularidade, alega que o dinheiro foi uma “prenda” sem condições para ajudar a pagar a sua segurança. Mas, segundo revelou esta quinta-feira (14 de maio) a Sky News, terá comprado uma casa de 1,4 milhões de libras (1,6 milhões de euros) pouco tempo depois. Na quarta-feira (13 de maio), soube-se que o caso está nas mãos da Comissão de Normas Parlamentares, que vai investigar se Farage quebrou ou não as regras de conduta do Parlamento. O líder do Reform UK defende que não tinha “qualquer obrigação” de declarar o dinheiro, porque lhe foi dado antes de ele ser eleito deputado em 2024. Mas os seus críticos têm outra opinião. E Farage arrisca desde ser obrigado a pedir desculpas a ser suspenso ou até expulso. O código de conduta da Câmara dos Comuns estabelece que os novos deputados “devem registar todos os seus interesses financeiros atuais e quaisquer benefícios sujeitos a registo (que não sejam rendimentos) recebidos nos 12 meses anteriores à sua eleição, no prazo de um mês após a sua eleição”. As regras indicam que “presentes ou benefícios puramente pessoais” provenientes de empréstimos familiares ou comerciais não precisam normalmente de ser registados. Farage, que já tinha falhado em declarar 384 mil libras (cerca de 440 mil euros) em participações em empresas e fez uma retificação sem sanções, diz que o dinheiro foi uma “prenda puramente privada” de Harborne sem qualquer “conotação política”. Os seus críticos suspeitam contudo que seja para apoiar legislação a favor das criptomoedas. O milionário britânico, que vive na Tailândia, doou, oficialmente, mais de 22 milhões de libras (25,4 milhões de euros) ao Reform UK desde 2018. A “prenda” serviu, alegadamente, para pagar a segurança privada de Farage. Mas a Sky News revelou que o líder do Reform UK comprou uma casa a pronto pouco depois. O partido alega que “a compra desta propriedade teve início antes da doação”.A compra foi feita a 10 de maio de 2024 (o donativo foi feito no início desse ano), semanas antes de o então primeiro-ministro, Rishi Sunak, convocar eleições antecipadas. Farage disse a 23 de maio que não seria candidato, mas voltou atrás a 3 de junho e seria eleito pelo círculo eleitoral de Clacton..Da vitória "histórica" de Farage à derrota "difícil" de Starmer: vencedores e vencidos nas eleições britânicas.Deserções conservadoras rendem três deputados a Farage num mês