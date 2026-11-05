Nevoeiro tóxico cobre cidade paquistanesa de Lahore e agrava crise de poluição. Veja as imagens

Uma espessa camada de nevoeiro tóxico voltou a cobrir Lahore, no Paquistão, onde a poluição atmosférica atingiu níveis perigosos para a saúde nesta quinta-feira, 5 de novembro: o índice de qualidade do ar ultrapassou os 530 pontos, enquanto a concentração de partículas finas (PM2,5) chegou aos 343 microgramas por metro cúbico.

Segundo um relatório divulgado esta semana pelo projeto de monitorização ambiental Hamari Hawa, a poluição por partículas finas manteve-se elevada ao longo dos últimos 12 meses, incluindo durante o verão, período em que a qualidade do ar costuma melhorar.