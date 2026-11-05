Ponte envolta em nevoeiro tóxico em Lahore, no Paquistão, esta quinta-feira, 5 de novembro.
Ponte envolta em nevoeiro tóxico em Lahore, no Paquistão, esta quinta-feira, 5 de novembro.Foto: EPA/RAHAT DAR
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Nevoeiro tóxico cobre cidade paquistanesa de Lahore e agrava crise de poluição. Veja as imagens

Índice de qualidade do ar ultrapassou os 530 pontos esta semana, atingindo níveis perigosos para a saúde. Novo relatório revela que a poluição na cidade persiste durante todo o ano.
Nuno Tibiriçá
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Uma espessa camada de nevoeiro tóxico voltou a cobrir Lahore, no Paquistão, onde a poluição atmosférica atingiu níveis perigosos para a saúde nesta quinta-feira, 5 de novembro: o índice de qualidade do ar ultrapassou os 530 pontos, enquanto a concentração de partículas finas (PM2,5) chegou aos 343 microgramas por metro cúbico.

Segundo um relatório divulgado esta semana pelo projeto de monitorização ambiental Hamari Hawa, a poluição por partículas finas manteve-se elevada ao longo dos últimos 12 meses, incluindo durante o verão, período em que a qualidade do ar costuma melhorar.

Nevoeiro tóxico em Lahore, no Paquistão.
Nevoeiro tóxico em Lahore, no Paquistão.Foto: EPA/RAHAT DAR
Nevoeiro tóxico em Lahore, no Paquistão.
Nevoeiro tóxico em Lahore, no Paquistão.Foto: EPA/RAHAT DAR

O estudo aponta para uma combinação de fatores que agravam a situação nos meses mais frios, incluindo as emissões dos transportes e da indústria, as queimadas agrícolas e as condições meteorológicas, que dificultam a dispersão dos poluentes.

Entre 15 de outubro e 1 de novembro, os satélites identificaram 781 focos de calor associados a áreas agrícolas num raio de 40 quilómetros do centro de Lahore, incluindo zonas do Paquistão e da vizinha Índia. O relatório ressalva que estas detecções não correspondem necessariamente ao mesmo número de incêndios.

Nevoeiro tóxico em Lahore, no Paquistão.
Nevoeiro tóxico em Lahore, no Paquistão.Foto: EPA/RAHAT DAR
Nevoeiro tóxico em Lahore, no Paquistão.
Nevoeiro tóxico em Lahore, no Paquistão.Foto: EPA/RAHAT DAR

Apesar da gravidade do problema, as autoridades ambientais da província do Punjab afirmam ter registado uma melhoria de 15% em seis dos principais poluentes atmosféricos durante o primeiro ano do programa de monitorização em tempo real.

O relatório sublinha, contudo, que a melhoria sazonal da qualidade do ar não significa que a cidade esteja livre de poluição durante o resto do ano.

Nevoeiro tóxico em Lahore, no Paquistão.
Nevoeiro tóxico em Lahore, no Paquistão.Foto: EPA/RAHAT DAR
Ponte envolta em nevoeiro tóxico em Lahore, no Paquistão, esta quinta-feira, 5 de novembro.
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