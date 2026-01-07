Neve afeta aeroportos de Paris, Amesterdão e Bruxelas com cancelamentos de voos incluindo em Portugal

Os aeroportos de Paris estão esta quarta-feira, 7 de janeiro, de manhã com constrangimentos devido à neve tendo sido registados cerca de uma centena de cancelamentos, incluindo nos aeroportos portugueses.Nos aeroportos de Lisboa e do Porto, foram registados sete cancelamentos de e para o aeroporto de Orly, em Paris, cinco no da capital e dois no Sá Carneiro.O ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, adiantou no canal de televisão privado CNews que cerca de 100 voos foram cancelados esta quarta-feira de manhã nos aeroportos de Roissy Charles-de-Gaulle e Orly, em Paris, devido à neve.. O ministro pediu ainda "vigilância" em "todo o país" devido à neve e ao gelo que estão a afetar o norte e o oeste de França.Philippe Tabarot já tinha avançado na terça-feira que devido ao mau tempo, as companhias aéreas iam cancelar parte dos seus voos previstos para hoje de manhã nos aeroportos de Paris.Estes cancelamentos são necessários para fazer as operações de limpeza de neve nas pistas e de gelo nos aviões e irão afetar cerca de 40% dos movimentos previstos até às 13:00 (hora de Lisboa) nos aeroportos parisienses.O ministro "aconselhou fortemente" a que as pessoas evitem hoje qualquer deslocação por estrada na região de Paris, devido às abundantes quedas de neve previstas.O Météo France colocou trinta e oito distritos da França continental em alerta de vigilância máxima para a neve e gelo durante esta quarta-feira.. Na terça-feira de manhã, três pessoas morreram em dois acidentes relacionados com o gelo no sudoeste de França, duas delas numa colisão que envolveu dois autocarros e vários veículos na autoestrada A63, segundo as autoridades, que informaram que os acidentes deixaram também quatro feridos, dois em estado crítico e dois em estado menos grave.Uma das pessoas feridas é uma cidadã portuguesa e foi transportada para o hospital de Dax para uma intervenção cirúrgica, disse à Lusa na terça-feira fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros..Neve e gelo na Europa causam seis mortos e perturbações nos transportes em vários países.Os aeroportos de Amesterdão e Bruxelas também tiveram de cancelar esta quarta-feira centenas de ligações aéreas, incluindo para Portugal, devido à queda de neve e vento.Nos Países Baixos, pelo menos 800 voos foram cancelados no aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, um dos maiores da Europa, devido à neve e ao vento.Mais de mil pessoas passaram a noite em Schiphol, informou o aeroporto, acrescentando que instalou camas e ofereceu o pequeno-almoço a estes viajantes obrigados a dormir no aeroporto.Inicialmente, cerca de 1.100 voos estavam programados para esta quarta-feira em Schiphol, que espera que o número de cancelamentos aumente ao longo do dia.Entre partidas e chegadas, foram e estão cancelados até às 12:30, pelo menos sete ligações, três em Lisboa e quatro no Porto, de acordo com o 'site' da Ana Aeroportos.Na Bélgica, o temporal de neve obrigou ao cancelamento de 40 voos no aeroporto internacional de Bruxelas, entre os quais ligações com Portugal. O tráfego ferroviário também está severamente afetado na Holanda, estando a empresa ferroviária nacional holandesa, NS, a aconselhar os viajantes cujas viagens não sejam absolutamente necessárias a adiarem os seus percursos.De acordo com uma análise de dados da agência de notícias holandesa ANP, já nevou durante mais tempo este ano em De Bilt — onde são realizados estudos meteorológicos — do que nos quatro anos anteriores juntos.A neve está a cair naquela região desde 02 de janeiro, elevando para seis o número total de dias com neve em 2026.Por volta das 08:00 desta quarta (hora de Lisboa), registavam-se mais de 700 quilómetros de congestionamentos nas estradas holandesas..Previsão de chuva e neve na quinta e sexta-feira em Portugal Continental. Vem aí a depressão Goretti