Netanyahu ameaça Irão antes de Witkoff chegar a Israel para discutir negociações com Teerão

O enviado especial dos Estados Unidos Steve Witkoff deverá chegar esta terça-feira, 3 de fevereiro, a Israel para conversações com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, tenente-general Eyal Zamir, encontro que se realizará após Telavive ter reaberto a passagem de Rafah e numa altura em que se fala de negociações diretas entre Washington e Teerão. Netanyahu avisou esta segunda-feira que Israel “está preparado para todos os cenários”, em resposta às ameaças do Irão de atacar alvos israelitas e norte-americanos se for atacado. “Quem nos atacar enfrentará consequências insuportáveis”.Uma fonte israelita adiantou à Reuters que estes encontros de Witkoff em Israel inserem-se num possível retomar das negociações com o Irão e serão uma continuação da reunião em Washington no fim de semana entre Zamir e o seu homólogo norte-americano, general Dan Caine.Segundo a agência de notícias semioficial iraniana Tasnim, as conversações diretas entre EUA e Irão poderão ocorrer nos próximos dias. Citando “uma fonte informada”, foi ainda noticiado que estas negociações serão possivelmente lideradas por Witkoff e pelo ministro dos Negócios \u0007Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, embora ainda não estejam definidos data e local.Teerão disse esta segunda-feira, 2 de fevereiro, esperar que um quadro para as negociações com os EUA esteja pronto nos próximos dias, com o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano a declarar que “os países da região estão a atuar como mediadores na troca de mensagens”. “Foram abordados diversos pontos e estamos a examinar e a finalizar os detalhes de cada etapa do processo diplomático, que esperamos concluir nos próximos dias. Isto diz respeito ao método e ao enquadramento”, acrescentou Esmaeil Baqaei.Estas reuniões decorrerão numa altura em que Donald Trump continua a ameaçar com uma ação militar contra o Irão, por causa da repressão do regime contra os manifestantes, ao mesmo tempo que diz esperar um acordo com Teerão, tendo exigido que faça concessões nucleares. Já o líder supremo iraniano, o ayatollah Ali Khamenei, afirmou no domingo que qualquer ataque norte-americano contra o seu país desencadeará “uma guerra regional”. “Se não houver acordo, veremos se ele tinha ou não razão”, respondeu o presidente dos EUA.A Jordânia, país aliado dos EUA, disse ontem ao Irão que não permitirá que o seu território ou espaço aéreo sejam usados para lançar ataques contra a república islâmica, garantia que foi dada numa conversa telefónica entre o líder da diplomacia jordana, Ayman Safadi, ao seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi. Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, Safadi afirmou que Amã “não será um campo de batalha em qualquer conflito regional nem uma plataforma de lançamento para qualquer ação militar contra o Irão”.Quanto à União Europeia, o Irão anunciou esta segunda-feira a convocação de todos os seus embaixadores no bloco dos 27 para protestar contra a inclusão da Guarda Revolucionária na lista de organizações terroristas, decidida na quinta-feira. “Uma série de ações foram analisadas, várias opções estão a ser preparadas e enviadas aos órgãos de decisão competentes”, disse Esmaeil Baqaei. “Acreditamos que, nos próximos dias, será tomada uma decisão sobre uma ação recíproca da República Islâmica do Irão em relação à medida ilegal, irracional e muito errada da UE”.Uma primeira ação recíproca foi anunciada no domingo pelo presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, com o Irão a passar a considerar todas as forças armadas europeias “grupos terroristas”. “Rejeitamos o anúncio da inclusão dos exércitos da UE na lista e a acusação de terrorismo”, respondeu ontem um porta-voz da Comissão Europeia.O Reino Unido anunciou esta segunda-feira também um pacote de sanções, no âmbito dos esforços para responsabilizar as autoridades iranianas por uma série de graves violações dos direitos humanos. Estas sanções foram aplicadas a dez indivíduos, entre os quais Eskandar Momeni, o ministro do Interior, vários chefes de polícia e juízes, e às Forças de Segurança da República Islâmica do Irão, “pelo seu papel na permissão e facilitação da brutalidade e da violência contra o povo iraniano, tanto em protestos pacíficos recentes como em eventos anteriores”, refere um comunicado do gabinete da líder da diplomacia britânica, Yvette Cooper..Reabre passagem de Rafah, fecha-se a porta aos Médicos Sem Fronteiras.Petróleo tomba quase 5% com sinais de negociações entre Trump e o Irão.Irão ameaça com guerra regional, mas quer negociar com os EUA