Iranianos passam de carro junto a um mural anti-EUA numa rua de Teerão.
Iranianos passam de carro junto a um mural anti-EUA numa rua de Teerão. FOTO: EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Netanyahu ameaça Irão antes de Witkoff chegar a Israel para discutir negociações com Teerão

Diplomacia iraniana diz que os países da região estão a atuar como mediadores na troca de mensagens entre Washington e Teerão na preparação das negociações.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Israel
Estados Unidos
Irão
Gaza
ayatollah Ali Khamenei
Rafah
Netanyahu
edição impressa
Steve Witkoff

