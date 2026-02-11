Cartaz na rua de Teerão ameaça destruir Israel se o governo de Netanyahu iniciar um ataque.
Cartaz na rua de Teerão ameaça destruir Israel se o governo de Netanyahu iniciar um ataque.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Netanyahu adverte Trump sobre o perigo iraniano

Primeiro-ministro israelita preocupado com hipotético acordo entre EUA e Irão que não tenha em linha de conta os programas nucleares e de mísseis balísticos de Teerão.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
