Nepal: Polícia emite alerta de inundações após rutura de lago no Tibete

A polícia do Nepal emitiu hoje um alerta de inundação, depois de ter sido informada de que um lago no vizinho território chinês do Tibete tinha rompido.

O lago foi formado pelo colapso do glaciar que provocou as inundações de quarta-feira, que já provocaram quase 500 mortos.

"Fomos informados sobre o rompimento de um lago no lado tibetano", disse a polícia. "Pedimos a todas as equipas de segurança e resgate, bem como ao público, que permaneçam alerta, procurem abrigo imediatamente e comuniquem quaisquer incidentes", acrescentou.