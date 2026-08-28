Vista aérea de casas danificadas em Trishuli Bazar após uma inundação repentina, no distrito de Nuwakot, no Nepal.
Vista aérea de casas danificadas em Trishuli Bazar após uma inundação repentina, no distrito de Nuwakot, no Nepal.FOTO:EPA/NARENDRA SHRESTHA
Internacional

Nepal: Polícia emite alerta de inundações após rutura de lago no Tibete

Depois de confirmadas quase 500 mortes, um lago no Tibete rompeu, ameaçando provocar cheias num território já devastado pela enxurrada.
DN/Lusa
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A polícia do Nepal emitiu hoje um alerta de inundação, depois de ter sido informada de que um lago no vizinho território chinês do Tibete tinha rompido.

O lago foi formado pelo colapso do glaciar que provocou as inundações de quarta-feira, que já provocaram quase 500 mortos.

"Fomos informados sobre o rompimento de um lago no lado tibetano", disse a polícia. "Pedimos a todas as equipas de segurança e resgate, bem como ao público, que permaneçam alerta, procurem abrigo imediatamente e comuniquem quaisquer incidentes", acrescentou.

Vista aérea de casas danificadas em Trishuli Bazar após uma inundação repentina, no distrito de Nuwakot, no Nepal.
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