Navio-tanque de bandeira moçambicana atacado em águas iranianas

Um navio-tanque de gás de petróleo liquefeito (GPL) de bandeira moçambicana foi atacado em águas territoriais iranianas, mas os 28 tripulantes indianos que se encontravam a bordo estão em segurança, indicou a Embaixada da Índia em Teerão.Em nota a que a Lusa teve acesso, a representação diplomática indiana refere que o navio DISHA (IMO 8818219) "foi alvo de um ataque em águas territoriais iranianas" na sexta-feira, 24 de julho.Acrescenta que a embarcação tem 28 tripulantes indianos a bordo e que mantém contacto próximo com as "autoridades competentes" e confirmou que todos se encontram em segurança.O DISHA é um navio-tanque de GPL de bandeira moçambicana, construído em 1990, com 230 metros de comprimento e capacidade para transportar cerca de 50 mil toneladas de carga. É utilizado para transportar GPL (gás de petróleo liquefeito), um combustível amplamente utilizado em cozinhas domésticas, na indústria e na produção de energia.A representação diplomática não avançou detalhes sobre as circunstâncias do ataque, a natureza dos danos sofridos pela embarcação ou a eventual existência de outros tripulantes de diferentes nacionalidades."A Embaixada continua a acompanhar a situação de perto e mantém contacto com as autoridades envolvidas", refere ainda o comunicado.Também não foram divulgadas informações sobre os autores do ataque nem sobre o local exato do incidente.O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos apelou hoje à retirada de cerca de seis mil marinheiros retidos no estreito de Ormuz, enquanto prossegue a ofensiva norte-americana contra o Irão e várias embarcações estão bloqueadas na zona."Apelo a todos os Estados e às partes envolvidas para que garantam urgentemente a proteção dos marinheiros retidos, o que inclui assegurar o acesso efetivo à assistência consular, aos abastecimentos e serviços essenciais, bem como facilitar os processos de retirada e de repatriamento", afirmou a porta-voz de Volker Turk, Shabia Mantoo, numa conferência de imprensa em Genebra, Suíça.O recrudescimento dos ataques entre os Estados Unidos e o Irão nas últimas semanas ditou o fracasso do memorando de entendimento que tinham negociado em junho, sob mediação do Paquistão.O Comando Central dos Estados Unidos da América afirmou que os mais recentes bombardeamentos sobre várias regiões iranianas foram concebidos para "degradar ainda mais a capacidade do Irão de ameaçar os marinheiros civis e os navios comerciais que transitam pelas águas regionais".As autoridades norte-americanas querem pressionar o regime de Teerão de forma a retomar a livre navegação no estreito de Ormuz, rota estratégica por onde transitava um quinto do petróleo e gás mundial em tempo de paz.Em retaliação aos mais recentes ataques norte-americanos, Teerão tem atacado países aliados dos Estados Unidos na região, como é o caso do Kuwait, Bahrein e Jordânia..Trump ameaça destruir "uma ponte ou central elétrica" no Irão sempre que Teerão "disparar contra um navio no estreito de Ormuz".EUA intensificam ofensiva aérea no Irão com ataques a pontes e porto estratégico