Equipas médicas removem um corpo após um ataque a um edifício na Praça Enghelab, em Teerão.EPA / MAJID KHAHI
Internacional

NATO afasta acionar artigo 5.º, embora incidente na Turquia tenha sido “grave”

Trump lembra o seu papel na transição de poder na Venezuela para justificar a necessidade de estar envolvido na escolha do próximo líder do Irão. E recusa subida do filho de Ali Khamenei.
Ana Meireles
Operação Fúria Épica

