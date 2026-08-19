NASA revela cratera deixada por foguete da SpaceX que caiu na Lua

A NASA divulgou novas imagens que mostram a cratera aberta na superfície da Lua pela queda de parte de um foguete da SpaceX, ocorrida no passado dia 5 de agosto. As fotografias, captadas pela sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), permitem comparar a região antes e depois do impacto.

De acordo com a Associated Press (AP), a cratera tem cerca de 18 metros de diâmetro e menos de três metros de profundidade. Nas imagens são ainda visíveis faixas claras e escuras projetadas a partir do ponto de colisão, resultado do material lunar lançado durante o impacto.

O objeto era o estágio superior de um foguete Falcon, que permanecia à deriva no espaço há mais de um ano depois de ter sido utilizado, em 2025, no lançamento de duas missões privadas à Lua. O estágio atingiu a superfície lunar a aproximadamente 8.700 quilómetros por hora.

As imagens foram obtidas pela LRO cerca de uma semana depois da colisão, a aproximadamente 96 quilómetros da superfície. Para conseguir fotografar o local, os responsáveis pela missão tiveram de inclinar a sonda e direcionar as câmaras para a zona do impacto, segundo a AP.