Autoridades mexicanas reforçaram com 2500 homens o efetivo de sete mil já presente em Jalisco, por causa da violência.
México: 25 militares morreram na violência gerada pela morte de ‘El Mencho’

Forças Armadas seguiram uma das “companheiras sentimentais” do líder do cartel para o localizar e deter. Mas acabaram por o matar, o que incendiou a situação. Esta segunda a situação estava mais calma
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
