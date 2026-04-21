Péter Magyar não abordou os direitos LGBTQ+ durante a campanha eleitoral.
Péter Magyar não abordou os direitos LGBTQ+ durante a campanha eleitoral.EPA / ROBERT HEGEDUS
Internacional

Mudar lei anti-LGBTQ+ chumbada por tribunal da UE será o primeiro teste de Magyar

TJUE considera que a lei implementada por Orbán em 2021 viola leis fundamentais e “marginaliza as pessoas não cisgénero”. É esperado que a Hungria cumpra a determinação do tribunal em breve.
Ana Meireles
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