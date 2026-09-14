As irlandesas O’Neill e McDonald o galês Iorweth e o escocês Swinney reuniram-se na segunda-feira em Cardiff, País de Gales.
As irlandesas O’Neill e McDonald o galês Iorweth e o escocês Swinney reuniram-se na segunda-feira em Cardiff, País de Gales.EPA/JON ROWLEY
Internacional

“Mudança imparável.” Líderes nacionalistas cooperam para desmembrar Reino Unido

Chefes dos governos da Escócia, Irlanda do Norte e Gales assinam acordo de entendimento. Querem desligar-se de Londres e aderir à União Europeia.
César Avó
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