As irlandesas O’Neill e McDonald o galês Iorweth e o escocês Swinney reuniram-se na segunda-feira em Cardiff, País de Gales. EPA/JON ROWLEY

Internacional “Mudança imparável.” Líderes nacionalistas cooperam para desmembrar Reino Unido Chefes dos governos da Escócia, Irlanda do Norte e Gales assinam acordo de entendimento. Querem desligar-se de Londres e aderir à União Europeia.