“Mudança imparável.” Líderes nacionalistas cooperam para desmembrar Reino Unido

Os líderes dos partidos nacionalistas da Escócia, Irlanda e País de Gales - todos no poder - assinaram um memorando de entendimento no qual se comprometem em cooperar “nos interesses partilhados” dos respetivos povos. Em concreto, comprometem-se em trabalhar para construírem economias mais fortes e mais justas, expandirem as fontes de energia renovável, aderirem à União Europeia e, acima de tudo, reafirmarem o direito à autodeterminação. “Estamos a viver tempos de mudanças enormes, mudanças que são imparáveis, mudanças que - independentemente do que diga qualquer primeiro-ministro britânico - não conseguirão conter a maré do que está a acontecer diante dos nossos olhos neste exato momento”, considerou a chefe do governo norte-irlandês Michelle O’Neill, que é vice-presidente do Sinn Féin, na conferência de imprensa que decorreu após a assinatura do documento, em Cardiff.“Histórico”, disse a presidente do Sinn Féin, Mary Lou McDonald, que também assinou o acordo. “É aquele momento em que afirmamos, coletivamente, o nosso direito inalienável de decidir o nosso futuro.” O documento, de uma breve página, também o estipula, ao afirmar que, com a chegada ao poder do Playd Cimru ao governo galês, as três nações estão pela primeira vez com governos nacionalistas e que a hora de cada um se separar de Londres, no seu próprio calendário e processo, chegou. “Nenhum governo de Westminster tem o direito de bloquear a democracia ou de minar o princípio de que o nosso povo decidirá o seu próprio futuro”, lê-se no memorando.“O primeiro-ministro está empenhado em obter mudanças em todas as quatro nações do Reino Unido e acredita firmemente na União. O Reino Unido é melhor quando as pessoas se unem em torno dos nossos valores comuns e da resolução de problemas, em vez de se dividirem”, disse um porta-voz do número 10 de Downing Street.Na semana passada, Andy Burnham disse na Câmara dos Comuns que poderia aprovar a realização de um referendo na Escócia caso existisse um “claro consenso”. Uma declaração que o próprio, mais tarde, haveria de modular. Mas para a ministra sombra para a Escócia dos conservadores, Harriet Cross, “os comentários ingénuos e incorretos” de Burnham foram aproveitados pelos líderes nacionalistas de todo o Reino Unido, fornecendo-lhes novas munições para conspirar pela desintegração do Reino Unido.”.Ameaça existencial ao Reino Unido: Líderes de Escócia, Gales e Irlanda do Norte preparam pedidos de independência