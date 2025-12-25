Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Internacional

Moscovo diz que bombardeiros russos efetuaram voo "planeado" ao norte da Escandinávia

Não foram especificadas nem a data dos voos dos Tu-95, capazes de transportar armas nucleares e que realizaram um voo "planeado" sobre os mares da Noruega e de Barents, no Ártico.
DN/Lusa
Bombardeiros estratégicos russos realizaram um voo "planeado" sobre os mares da Noruega e de Barents, no Ártico, levando "caças de países estrangeiros" a escoltá-los, informou esta quinta-feira, 25 de dezembro, o ministério russo da Defesa, citado pelas agências russas.

Não foram especificadas nem a data dos voos dos Tu-95, capazes de transportar armas nucleares, nem que países enviaram a aviação militar para os vigiar.

"Bombardeiros estratégicos Tu-95MS (...) das Forças Aeroespaciais Russas realizaram um voo planeado no espaço aéreo sobre as águas internacionais do mar de Barents e do mar da Noruega", ao norte da Escandinávia e do noroeste da Rússia, informou o ministério, precisando que o voo durou mais de sete horas.

"Em algumas etapas, os bombardeiros estratégicos foram acompanhados por caças de países estrangeiros", acrescentou a mesma fonte.

O ministério afirmou que este tipo de voos realizam-se regularmente em muitas regiões do mundo, em conformidade com o direito internacional.

Em meados de dezembro, a Coreia do Sul e o Japão criticaram o voo de aviões militares russos e chineses nas proximidades dos respectivos territórios, o que os levou também a colocar no ar caças de combate, que acompanharam as operações.

Segundo Tóquio, essas patrulhas envolveram dois Tu-95 que sobrevoaram o Mar do Japão e onde se juntaram a dois bombardeiros chineses H-6 no Mar da China Oriental, antes de voarem em esquadrilha ao redor do Japão.

