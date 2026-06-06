Morreu Bernadette Chirac, antiga primeira-dama francesa, aos 93 anos

Morreu este sábado, 6 de junho, aos 93 anos, Bernadette Chirac, viúva do antigo presidente francês Jacques Chirac e figura marcante da vida política e institucional de França durante várias décadas. A informação foi avançada pela sua filha Claude Chirac à France-Presse (AFP)."Morreu à tarde, em paz, cercada dos seus. Acabava de completar 93 anos", disse a filha. A morte foi lamentada pelo atual presidente francês, Emmanuel Macron, que afirmou que Bernadette "marcou a história" francesa e "mudou tantas vidas com discrição e obstinação"..Nascida em Paris, a 18 de maio de 1933, Bernadette Chodron de Courcel tornou-se uma figura influente da vida pública francesa, tanto pelo papel desempenhado ao lado do marido como pela sua própria atividade política. Bernadette iniciou a carreira política em 1971, como eleita municipal em Sarran, na região de Corrèze, e foi a primeira mulher a integrar o conselho departamental daquele território.Entre 1995 e 2007 exerceu as funções de primeira-dama de França, durante os dois mandatos presidenciais de Jacques Chirac. Presidiu também à Fundação dos Hospitais de Paris.Conhecida pela forte presença na vida pública e pela participação ativa em campanhas eleitorais, Bernadette Chirac foi uma das figuras mais reconhecidas da política francesa das últimas décadas. Jacques Chirac, que presidiu ao país até à chegada de Nicolas Sarkozy ao poder - a quem Bernadette deu apoio -, morreu em setembro de 2019, aos 86 anos..Morreu Jacques Chirac, o último grande estadista francês