A morte do joalheiro, neto do fundador da empresa, Sotirio Bulgari, que se tornou uma marca de luxo internacional, foi anunciada pela família. Paolo era presidente do Grupo Bvlgari desde 1984 e morreu ontem, 21 de novembro, em Roma, aos 89 anos.

A empresa deixou-lhe uma homenagem nas redes sociais, recordando que ele começou a colaborar com o seu pai em 1960, especializando-se no conhecimento de pedras preciosas. "Foi um dos principais especialistas do mundo", sublinha a mensagem, considerando que e ele deixa "uma marca indelével no mundo das joias", e que o seu legado será "um farol brilhante de inspiração criativa continuará a inspirar gerações futuras".