Morreu aos 89 anos o joalheiro italiano Paolo Bulgari
A morte do joalheiro, neto do fundador da empresa, Sotirio Bulgari, que se tornou uma marca de luxo internacional, foi anunciada pela família. Paolo era presidente do Grupo Bvlgari desde 1984 e morreu ontem, 21 de novembro, em Roma, aos 89 anos.
A empresa deixou-lhe uma homenagem nas redes sociais, recordando que ele começou a colaborar com o seu pai em 1960, especializando-se no conhecimento de pedras preciosas. "Foi um dos principais especialistas do mundo", sublinha a mensagem, considerando que e ele deixa "uma marca indelével no mundo das joias", e que o seu legado será "um farol brilhante de inspiração criativa continuará a inspirar gerações futuras".
A empresa alargaria a atividade para além da joalharia, para os relógios, perfumes, artigos de marroquinaria e hotéis. Em 2011, a família vendeu a sua participação maioritária na empresa ao grupo francês LVMH, por cerca de 3,7 mil milhões de euros.
Em 2019, Paolo Bulgari e a mulher criaram uma fundação destinada a apoiar jovens de bairros desfavorecidos nos arredores de Roma, apostando na educação e formação profissional.
Segundo a BBC, o funeral realiza-se em Roma na segunda-feira, 23 de novembro, na Basílica de Santa Croce in Gerusalemme.