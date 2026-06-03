Morreu algemado pela polícia. Dois detidos em Southampton em protestos após condenação
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Morreu algemado pela polícia. Dois detidos em Southampton em protestos após condenação

Em dezembro, o agressor, um homem sikh de 23 anos, disse à polícia que tinha sido agredido num ataque racista. O tribunal condenou-o por ter mentido e alegado falsamente um ataque racista.
Sofia Fonseca
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Duas pessoas foram detidas nos protestos que aconteceram na noite de terça-feira, 2 de junho, na sequência da condenação de um homem pela morte de um outro e pela forma como este foi tratado pela polícia qaundo agonizava sem conseguir respirar.

O caso que espoletou esta onda de violência aconteceu em dezembro. Henry Nowak, um estudante de 18 anos, foi algemado pela polícia enquanto, estendido no chão, agonizava com ferimentos de faca e sem conseguir respirar. Na altura, o agressor, um homem sikh de 23 anos, disse à polícia que tinha sido agredido num ataque racista. Na segunda-feira, 1, de junho, este homem, Vickrum Digwa, foi condenado a prisão perpétua por ter mentido e alegado falsamente um ataque racista.

Na noite de terça-feira, os protestos inflamaram as ruas de Southampton, no sul de Inglaterra, com os manifestantes a atirar objetos contra a polícia.

Duas pessoas foram detidas: uma por agressão a um polícia; outra por porte de arma.

"É claro que as pessoas têm o direito de protestar, mas alguns destes manifestantes comportaram-se de forma inaceitável. Foi uma situação difícil e muito tensa para todos os polícias lidarem", disse a secretária de Estado para a polícia e criminalidade, Sarah Jones, à Sky News.

Durante o julgamento, a polícia pediu desculpa pela atuação durante essa situação. "Lamento que tenha sido algemado e preso nos momentos que antecederam a perda de consciência", afirmou o vice-chefe da polícia de Hampshire, Robert France, alegando que os gentes foram "induzidos em erro pelas mentiras" do agressor.

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