Morreu algemado pela polícia. Dois detidos em Southampton em protestos após condenação

Duas pessoas foram detidas nos protestos que aconteceram na noite de terça-feira, 2 de junho, na sequência da condenação de um homem pela morte de um outro e pela forma como este foi tratado pela polícia qaundo agonizava sem conseguir respirar.O caso que espoletou esta onda de violência aconteceu em dezembro. Henry Nowak, um estudante de 18 anos, foi algemado pela polícia enquanto, estendido no chão, agonizava com ferimentos de faca e sem conseguir respirar. Na altura, o agressor, um homem sikh de 23 anos, disse à polícia que tinha sido agredido num ataque racista. Na segunda-feira, 1, de junho, este homem, Vickrum Digwa, foi condenado a prisão perpétua por ter mentido e alegado falsamente um ataque racista.Na noite de terça-feira, os protestos inflamaram as ruas de Southampton, no sul de Inglaterra, com os manifestantes a atirar objetos contra a polícia.. Duas pessoas foram detidas: uma por agressão a um polícia; outra por porte de arma."É claro que as pessoas têm o direito de protestar, mas alguns destes manifestantes comportaram-se de forma inaceitável. Foi uma situação difícil e muito tensa para todos os polícias lidarem", disse a secretária de Estado para a polícia e criminalidade, Sarah Jones, à Sky News.Durante o julgamento, a polícia pediu desculpa pela atuação durante essa situação. "Lamento que tenha sido algemado e preso nos momentos que antecederam a perda de consciência", afirmou o vice-chefe da polícia de Hampshire, Robert France, alegando que os gentes foram "induzidos em erro pelas mentiras" do agressor.