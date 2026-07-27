Morre Gunther von Hagens, anatomista alemão criador da maior exposição com cadáveres humanos do mundo

O célebre médico anatomista alemão Gunther von Hagens, criador da exposição Body Worlds, uma mostra composta por cadáveres humanos preservados com a técnica da plastinação, morreu, aos 81 anos, conforme nota divulgada nesta segunda-feira, 27 de julho, pela família e sites oficiais dos seus projetos.O trabalho de Gunther von Hagens tornou-se mediático por explorar o lado mortal dos seres humanos com uma mistura de ciência e entretenimento. Em 1977, ele desenvolveu a plastinação, método que preserva cadáveres retirando os seus fluídos naturais e injetando uma substância composta por polímeros, que, depois de endurecer, faz com que os corpos se mantenham praticamente sem sinais de decomposição."O seu trabalho serve à ciência, educação e à crença de que entender o nosso próprio corpo pode levar a uma vida mais saudável e consciente", lê-se na nota publicada nos seus sites oficiais.Fontes ouvidas pela AP referem que von Gunther morreu na sexta-feira, 24 de julho, sem citar causas. A agência recorda que, em 2010, o alemão anunciou que tinha sido diagnosticado com a doença de Parkinson."Ele transformou a área da anatomia e proporcionou a milhões de pessoas uma visão única do corpo humano. Junto com a Dr. Angelina Whalley, criou a exposição Body Worlds, que inspirou mais de 58 milhões de visitantes pelo mundo", completa o comunicado oficial.Na exposição, que estreou no Japão em 1995, os corpos são vistos de várias formas, a maioria sem pele, a mostrar, de forma nua e crua, o que está por baixo. Músculos, veias, artérias, órgãos vitais, de adultos e crianças, homens e mulheres, posicionados de forma a representar as mais diversas atividades realizadas pelos seres humanos ao longo da sua vida.Um trabalho que despertou inúmeras críticas, sendo von Hagens acusado de sensacionalismo com a morte. Em 1997, quando a exposição chegou ao seu país natal, líderes religiosos tentaram boicotar a sua instalação. "O anatomista é forçado, no seu trabalho diário, a rejeitar os tabus e as convicções que as pessoas têm sobre a morte e os mortos”, disse von Hagens na altura, citado pela AP. “Aqui, toco em um tema tabu, que é o nosso corpo, e nada nos é tão próximo quanto o nosso próprio corpo”, disse na ocasião."O seu legado vive na investigação científica, na exposição Body Worlds, e nas memórias de milhões de pessoas cujas vidas ele tocou", diz a nota oficial..Três feridos em ataque com faca em Paris. Suspeito foi detido.PSP detém mulher no aeroporto de Lisboa por suspeita de tráfico de pessoas\n