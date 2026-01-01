Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A dor após a tragédia na estância de esqui suíça.
A dor após a tragédia na estância de esqui suíça.EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
“Momento de alegria transformou-se em tragédia”: pelo menos 40 mortos em Crans-Montana

Festa de Ano Novo na Suíça terminou num incêndio que pode ter sido causado por um engenho pirotécnico no gargalo de uma garrafa (autoridades não confirmam). Há 115 feridos de várias nacionalidades.
Susana Salvador
