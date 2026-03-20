Moeda comemorativa em ouro com imagem de Trump aprovada por comissão federal escolhida pelo presidente dos EUA

Uma moeda de ouro com 24 quilates com a imagem de Donald Trump foi aprovada por unanimidade por uma comissão federal de artes, que foi escolhida pelo próprio presidente dos Estados Unidos. A moeda foi criada com o objetivo de assinalar os 250º anos da independência dos Estados Unidos, no próximo dia 4 de julho, e mostra Trump com os punhos cerrados em cima de uma mesa.No entanto, esta escolha já está a dar polémica, uma vez que existem dúvidas sobre a sua legalidade, afinal a legislação federal não permite que um presidente em exercício apareça em moedas americanas. Caberá agora ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, ordenar o início da cunhagem da moeda, bastando apenas que a Casa da Moeda dos EUA definam as dimensões finais para o que o processo tenha início. Num comunicado divulgado na quinta-feira, o tesoureiro dos EUA, Brandon Beach, disse tratar-se de "uma bela moeda de ouro comemorativa". "À medida que nos aproximamos do nosso 250º aniversário, estamos entusiasmados em preparar moedas que representem o espírito duradouro do nosso país e da democracia. Não há perfil mais emblemático para a frente dessas moedas do que o do nosso atual presidente, Donald J. Trump", acrescentou.Por sua vez, o vice-presidente da comissão James McCrery recomendou "vivamente" que a façam a moeda "o maior possível, até três polegadas de diâmetro" (7,6 centímetros), ou seja bem maior que uma moeda de 25 centavos de dólar, que tem uma polegada (2,24 centímetros).Refira-se que em 2025, Trump demitiu os membros da Comissão de Belas Artes, substituindo-os por apoiantes.Também no ano passado, Ritchie Torres, congressista democrata de Nova Iorque, propôs um projeto de lei com o nome de "Lei Trump (Restringir retratos feios em moedas)", com o objetivo de proibir os presidentes de emitirem moedas com suas imagens, mas esta lei acabou por não ser aprovada.Até agora, Calvin Coolidge foi o único presidente dos EUA a ter, em vida, a sua imagem estampada numa moeda.