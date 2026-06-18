MNE israelita corta relações com Kaja Kallas. Acusa-a de "agir de forma obsessiva e com flagrante injustiça em relação a Israel"

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita anunciou esta quinta-feira, 18 de junho, o corte de relações com a chefe da diplomacia da União Europeia (UE). Em resposta a esta decisão, Kaja Kallas afirmou que valoriza o "diálogo" que existe entre UE e Israel. Gideon Sa’ar afirmou que Kaja Kallas, a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, "tem agido, desde há algum tempo, de forma obsessiva e com flagrante injustiça em relação ao Estado de Israel". De acordo com a mensagem do ministro israelita, publicada nas redes sociais, Kallas terá alegadamente comparado Israel à África do Sul durante o período do Apartheid. Uma "calúnia de sangue", caracterizou Gideon Sa’ar, referindo que, até ao momento, a chefe da diplomacia europeia não emitiu "qualquer negação, esclarecimento ou resposta relativamente a esta declaração grave"."Recentemente, foi publicado que, durante a sua visita ao México, ela comparou Israel ao regime racista do apartheid que existiu na África do Sul", acusou o ministro israelita, que agradeceu "aos muitos representantes eleitos europeus que condenaram esta grave declaração"."Como ministro dos Negócios Estrangeiros do Estado de Israel, não tenho outra escolha senão cortar todo o contacto com a Sra. Kallas até que ela se retrate da calúnia de sangue que dirigiu ao único Estado judaico do mundo, que é também a única democracia no Médio Oriente. E é isso que estou a fazer", anunciou Gideon Sa’ar..Também nas redes sociais, a alta representante europeia respondeu a Gideon Sa’ar, ao afirmar que valoriza o “diálogo e o envolvimento” entre a União Europeia e Israel, sem, no entanto, fazer referências à acusação do ministro sobre notícias de que teria comparado Israel à África do Sul do tempo do regime de apartheid.Dirigindo-se ao ministro israelita, Kaja Kallas começou por afirmar na mensagem que "a UE e Israel têm muitos laços" que os unem. "Valorizo o nosso diálogo e empenho e estou aberta a continuar nesse espírito, com de forma respeitosa e construtiva", realçou. "O diálogo é a base da diplomacia, especialmente quando surgem divergências. A UE está sempre empenhada numa relação construtiva com Israel", assegurou."Para trazer a paz ao Médio Oriente, a solução de dois Estados continua a ser o único caminho viável. A UE condenou os colonatos israelitas ilegais na Cisjordânia, que tornam cada vez mais difícil alcançar esse objetivo. Essa é a posição da UE", afirmou a chefe da diplomacia europeia. .Irão anuncia que a guerra com os EUA e Israel terminou oficialmente "em todas as frentes"