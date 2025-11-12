Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ministro alega que há queixas de soldados contra a rádio, diretor da estação diz que esta beneficia militares.
Ministro alega que há queixas de soldados contra a rádio, diretor da estação diz que esta beneficia militares.ALAA BADARNEH / EPA
Internacional

Ministro israelita anuncia fecho da Rádio Exército

Diretor da estação fala em golpe para os militares e a liberdade de imprensa e promete que vai lutar contra a decisão.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Israel
Gaza
Exército
Rádio
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt