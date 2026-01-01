Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A discussão do próximo Quadro Financeiro Plurianual da UE, que entrará em vigor em 2028, é dos dossiês com que Ursula von der Leyen e António Costa terão de lidar no próximo ano.
A discussão do próximo Quadro Financeiro Plurianual da UE, que entrará em vigor em 2028, é dos dossiês com que Ursula von der Leyen e António Costa terão de lidar no próximo ano. SIERAKOWSKI FREDERIC / UNIÃO EUROPEIA
Internacional

Minilateralismo está a ganhar força, mas o fim da UE está longe de ser uma realidade

A assinatura do acordo com o Mercosul será o primeiro teste do bloco em 2026. Analistas ouvidos pelo DN admitem que a UE tem mais dificuldade em conseguir consensos, mas há mais união do que parece.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
União Europeia
edição impressa
Aniversário DN
DN 161 anos

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt