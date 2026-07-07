Milhares no arranque das festas de San Fermín, em Pamplona. Veja as imagens

Uma multidão encheu a Praça Consistorial, em Pamplona, Espanha, para assistir, na segunda-feira (6 de julho), ao início das festas de San Fermín, que se prolongam até 14 de julho. Os nove dias de festividades começaram com o chupinazo, o lançamento de um foguete a partir da varanda da Câmara de Pamplona, testemunhado por uma multidão em euforia, milhares vestidos de branco com faixas vermelhas e com o tradicional lenço vermelho. "Viva San Fermín", ouviu-se num dia marcado pelas elevadas temperaturas que se faziam sentir. O primeiro encierro das festas de San Fermín, uma largada de touros pelas ruas de Pamplona, decorreu já esta terça-feira (7). Milhares acompanharam os touros no percurso de cerca de 848 metros, entre os currais de Santo Domingo e a praça de touros de Pamplona. Cinco pessoas ficaram feridas, três das quais foram transferidas para o Hospital Universitário de Navarra, informaram as autoridades locais. Veja algumas das imagens das festas de San Fermín: