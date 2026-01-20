Mike Johnson tenta semear a paz com Starmer, mas Trump lança novas críticas a Londres

O porta-voz da Câmara dos Representantes norte-americana, Mike Johnson, disse esta terça-feira, 20 de janeiro, acreditar que os Estados Unidos e o Reino Unido conseguirão manter a sua “relação especial” e resolver as divergências sobre a Gronelândia, que ameaçam prejudicar os laços entre os dois países, depois de, no fim de semana, Donald Trump ter incluído o Reino Unido numa lista de países alvo de sanções comerciais de 10% a partir de 1 de fevereiro, por terem enviado tropas para o território autónomo da Dinamarca.“Sempre fomos capazes de resolver as nossas diferenças com calma, como amigos. Vamos continuar a fazê-lo. Quero assegurar-vos esta manhã que isso ainda se mantém”, afirmou o líder republicano num discurso no Parlamento britânico.Johnson recordou que, no dia anterior, tinha sido recebido em Downing Street pelo primeiro-ministro britânico, elogiando as declarações feitas antes desse encontro por Keir Starmer - nessa declaração, o trabalhista classificou as intenções de Trump como “completamente erradas”, reafirmando que “qualquer decisão sobre a Gronelândia pertence exclusivamente aos povos da Gronelândia e da Dinamarca”, mas não se comprometeu com qualquer forma de retaliação contra as tarifas dos EUA, notando que “isto pode ser resolvido, e deve ser resolvido, através de uma discussão calma”.“Disse ao presidente [Trump] que sentia que a minha missão aqui hoje era encorajar os nossos amigos e ajudar a acalmar os ânimos, por assim dizer, e espero conseguir”, prosseguiu ontem Mike Johnson, sublinhando: “Estou confiante de que podemos e iremos manter e reforçar a nossa relação especial”.No entanto, à distância, Trump criou um novo foco de tensão, ao criticar a decisão de Londres de ceder as Ilhas Chagos às Maurícias, causando fortes reações do governo e restantes partidos britânicos. “O Reino Unido, ceder terras extre- mamente importantes, é um ato de GRANDE ESTUPIDEZ e é mais um na longa lista de razões de Segurança Nacional pelas quais a Gronelândia precisa de ser adquirida”, escreveu Trump na Truth Social.“A medida foi recebida com entusiasmo pelos EUA, Austrália e todos os outros aliados da Aliança Five Eyes, bem como por importantes parceiros internacionais, incluindo a Índia, o Japão e a Coreia do Sul”, respondeu um porta-voz de Downing Street..Europa quer “manter a calma” enquanto discute resposta à “chantagem” de Trump sobre a Gronelândia