Meteoro de sete toneladas visto em vários estados a cruzar o céu dos EUA a 72 km/h
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Meteoro de sete toneladas visto em vários estados a cruzar o céu dos EUA a 72 km/h

NASA confirmou posteriormente que se tratava de um meteoro com quase 1,83 metros de diâmetro, que provocou um estrondo ensurdecedor ao desintegrar-se.
David Pereira
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Um meteoro de sete toneladas cruzou esta terça-feira, 17 de março, o céu do estado norte-americano de Cleveland a cerca 72,4 quilómetros por hora antes de se desintegrar, provocando um estrondo ensurdecedor que assustou os habitantes locais.

Pessoas de outros estados norte-americanos relataram ter visto a bola de fogo, tendo sido partilhados alguns vídeos nas redes sociais.

A NASA confirmou posteriormente que se tratava de um meteoro com quase 1,83 metros de diâmetro. "Este parece mesmo uma bola de fogo, o que significa que é um meteorito – um pequeno asteroide", disse o astrónomo Carl Hergenrother, diretor executivo do grupo.

"Está a ser lançada tanta coisa que, muitas vezes, o que vemos a arder são apenas satélites a reentrar na atmosfera. Mas geralmente estes não ficam particularmente brilhantes", afirmou, citado pela agência AP.

O meteoro percorreu mais de 55 quilómetros pela atmosfera antes de se fragmentar sobre Valley City, a norte de Medina, informou a NASA num comunicado assinado por Bill Cooke, chefe do Gabinete de Ambientes de Meteoroides da agência em Huntsville, no estado do Alabama.

Ao fragmentar-se, libertou uma energia equivalente a 250 toneladas do composto químico trinitrotolueno (TNT), provocando o estrondo.

Os funcionários do Serviço Meteorológico Nacional (NWS) em Cleveland também ouviram o estrondo e sentiram as vibrações.

Ainda não foram encontrados detritos.

"Pode haver alguns pequenos fragmentos, mas grande parte do meteoro provavelmente já se queimou na atmosfera", explicou o meteorologista Brian Mitchell, do NWS.

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