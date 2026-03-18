Meteoro de sete toneladas visto em vários estados a cruzar o céu dos EUA a 72 km/h

Um meteoro de sete toneladas cruzou esta terça-feira, 17 de março, o céu do estado norte-americano de Cleveland a cerca 72,4 quilómetros por hora antes de se desintegrar, provocando um estrondo ensurdecedor que assustou os habitantes locais.Pessoas de outros estados norte-americanos relataram ter visto a bola de fogo, tendo sido partilhados alguns vídeos nas redes sociais.A NASA confirmou posteriormente que se tratava de um meteoro com quase 1,83 metros de diâmetro. "Este parece mesmo uma bola de fogo, o que significa que é um meteorito – um pequeno asteroide", disse o astrónomo Carl Hergenrother, diretor executivo do grupo.. "Está a ser lançada tanta coisa que, muitas vezes, o que vemos a arder são apenas satélites a reentrar na atmosfera. Mas geralmente estes não ficam particularmente brilhantes", afirmou, citado pela agência AP.O meteoro percorreu mais de 55 quilómetros pela atmosfera antes de se fragmentar sobre Valley City, a norte de Medina, informou a NASA num comunicado assinado por Bill Cooke, chefe do Gabinete de Ambientes de Meteoroides da agência em Huntsville, no estado do Alabama.. Ao fragmentar-se, libertou uma energia equivalente a 250 toneladas do composto químico trinitrotolueno (TNT), provocando o estrondo. Os funcionários do Serviço Meteorológico Nacional (NWS) em Cleveland também ouviram o estrondo e sentiram as vibrações. . Ainda não foram encontrados detritos."Pode haver alguns pequenos fragmentos, mas grande parte do meteoro provavelmente já se queimou na atmosfera", explicou o meteorologista Brian Mitchell, do NWS.