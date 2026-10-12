Mercado coberto mais antigo de Paris "totalmente destruído" por um incêndio
O mercado coberto mais antigo de Paris ficou "totalmente destruído" por um incêndio que deflagrou durante a noite de domingo para segunda-feira, de acordo com os bombeiros da capital francesa. Não há registo de quaisquer feridos ou mortos.
O Marché des Enfants-Rouges tinha sido fundado em 1615 com o nome a vir de um orfanato que existia ali perto em que as crianças usavam roupas vermelhas. Atualmente, era um ponto que atraía os turistas que visitavam a cidade-luz, com cerca de vinte comerciantes a trabalharem em bancas e restaurantes.
O alerta para o fogo foi dado às três da manhã na hora local (2h00 em Lisboa), numa altura em que as chamas já eram visíveis para os residentes da cidade que moravam perto do mercado, no terceiro arrondissement da cidade de Paris.
Quando a resposta às chamas chegou, relatou o coronel de Bouvier dos bombeiros parisienses, "o incêndio estava em pleno desenvolvimento, com chamas altas a consumir todo o interior do mercado coberto". Cerca de 150 bombeiros e 50 veículos foram mobilizados para o combate às chamas, mas não conseguiram salvar a estrutura metálica do mercado
Pelas 6h00 locais, Ariel Weil, autarca da zona de Paris-Centro, relatou que o incêndio estava controlado mas que o mercado estava "totalmente devastado". Entretanto, os bombeiros confirmaram também esta manhã que a estrutura metálica tinha sido "totalmente destruída".
Ainda não é claro qual é a origem do incêndio. Ao jornal Le Parisien, o gestor do mercado indicou que, "por agora", estão a falar "num acidente". O responsável pela limpeza, ao fechar a porta pelas 20h00 da noite anterior, disse ao gestor que tinha limpo todo o mercado e que "estava tudo em ordem".
A presidente da associação de comerciantes do mercado, Noémie Wagner, relatou ao Le Parisien que "praticamente tudo ruiu" e que lhe era "muito difícil" ver "vinte ou trinta anos a irem com o fumo". E a comerciante, que tinha uma banca de frutas e um restaurante ali naquele mercado, diz que não houve nenhum alarme que a avisasse.
"Foi a minha tia que me avisou", sublinhou, confessando que sempre tiveram "medo que acontecesse este tipo de incidente". "Sempre considerámos que o mercado não estava suficientemente protegido", acrescentou.