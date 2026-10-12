Mercado coberto mais antigo de Paris "totalmente destruído" por um incêndio

O mercado coberto mais antigo de Paris ficou "totalmente destruído" por um incêndio que deflagrou durante a noite de domingo para segunda-feira, de acordo com os bombeiros da capital francesa. Não há registo de quaisquer feridos ou mortos.

O Marché des Enfants-Rouges tinha sido fundado em 1615 com o nome a vir de um orfanato que existia ali perto em que as crianças usavam roupas vermelhas. Atualmente, era um ponto que atraía os turistas que visitavam a cidade-luz, com cerca de vinte comerciantes a trabalharem em bancas e restaurantes.

O alerta para o fogo foi dado às três da manhã na hora local (2h00 em Lisboa), numa altura em que as chamas já eram visíveis para os residentes da cidade que moravam perto do mercado, no terceiro arrondissement da cidade de Paris.