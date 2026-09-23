Menina chinesa de seis anos estabelece recorde mundial no cubo mágico
Uma menina chinesa de seis anos estabeleceu um novo recorde mundial feminino ao resolver um cubo mágico (modelo 3x3) em pouco mais de quatro segundos, segundo um meio de comunicação social oficial.
A jovem Lian Yunzhi bateu por duas vezes, em setembro, o recorde mundial de média de tempo para este cubo, durante duas competições homologadas pela World Cube Association, a organização internacional que rege as competições de cubo mágico, segundo a estação pública CCTV.
Estes torneios foram realizados na China, nas cidades de Wuhan e Cantão.
Na primeira ocasião, a menina registou uma média de 4,52 segundos em cinco resoluções, enquanto na segunda, alcançou uma média de 4,27 segundos.
Lian Yunzhi é "a primeira mulher a baixar a média para menos de 4,5 segundos", informou a CCTV.
Num vídeo divulgado pela CCTV, vê-se a jovem campeã, com um laço vermelho na cabeça, a rodar e a manipular as faces do cubo com uma destreza impressionante. Assim que resolve o puzzle, ela coloca-o em cima da mesa, aplaude e levanta o punho no ar.
O cubo mágico é uma das suas muitas atividades extracurriculares, juntamente com a dança e a música, contou a sua mãe, Lin Yangxi, ao meio chinês Red Star News. Para ela, trata-se de "uma excelente atividade para desenvolver as capacidades globais da criança".
A menina já memorizou mais de 1.300 sequências de movimentos, os 'algoritmos' que permitem resolver o cubo, e treina duas a três horas por dia, segundo Lin Yangxi.
O recorde mundial masculino na mesma categoria pertence a outro chinês, Yiheng Wang, com uma média de 3,51 segundos, segundo a World Cube Association.
O recorde mundial masculino de resolução numa só tentativa é de 2,76 segundos (estabelecido pelo polaco Teodor Zajder), e o recorde feminino é de 3,24 segundos (da chinesa Qixian Cao), de acordo com os sites da World Cube Association e do Guinness World Records.
Inventado na década de 1970 pelo arquiteto húngaro Ernö Rubik, o também designado "Cubo de Rubik" é um puzzle em forma de cubo composto por pequenos quadrados coloridos que são rodados para reconstituir seis faces de cor sólida, cada uma com uma cor diferente.