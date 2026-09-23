Menina chinesa de seis anos estabelece recorde mundial no cubo mágico

Estes torneios foram realizados na China, nas cidades de Wuhan e Cantão.

Na primeira ocasião, a menina registou uma média de 4,52 segundos em cinco resoluções, enquanto na segunda, alcançou uma média de 4,27 segundos.

Lian Yunzhi é "a primeira mulher a baixar a média para menos de 4,5 segundos", informou a CCTV.

Num vídeo divulgado pela CCTV, vê-se a jovem campeã, com um laço vermelho na cabeça, a rodar e a manipular as faces do cubo com uma destreza impressionante. Assim que resolve o puzzle, ela coloca-o em cima da mesa, aplaude e levanta o punho no ar.

O cubo mágico é uma das suas muitas atividades extracurriculares, juntamente com a dança e a música, contou a sua mãe, Lin Yangxi, ao meio chinês Red Star News. Para ela, trata-se de "uma excelente atividade para desenvolver as capacidades globais da criança".

A menina já memorizou mais de 1.300 sequências de movimentos, os 'algoritmos' que permitem resolver o cubo, e treina duas a três horas por dia, segundo Lin Yangxi.

O recorde mundial masculino na mesma categoria pertence a outro chinês, Yiheng Wang, com uma média de 3,51 segundos, segundo a World Cube Association.

O recorde mundial masculino de resolução numa só tentativa é de 2,76 segundos (estabelecido pelo polaco Teodor Zajder), e o recorde feminino é de 3,24 segundos (da chinesa Qixian Cao), de acordo com os sites da World Cube Association e do Guinness World Records.

Inventado na década de 1970 pelo arquiteto húngaro Ernö Rubik, o também designado "Cubo de Rubik" é um puzzle em forma de cubo composto por pequenos quadrados coloridos que são rodados para reconstituir seis faces de cor sólida, cada uma com uma cor diferente.