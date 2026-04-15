O chefe da diplomacia iraniana Abbas Araghchi recebeu em Teerão o marechal paquistanês Asim Munir.
O chefe da diplomacia iraniana Abbas Araghchi recebeu em Teerão o marechal paquistanês Asim Munir.MNE do Irão / EPA / HANDOUT
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Mediação aproxima posições de EUA e Irão antes de nova ronda negocial

Paquistão envia para o Irão e para a Arábia Saudita o chefe das forças armadas e o primeiro-ministro para dar um impulso decisivo à realização, nos próximos dias, de um segundo encontro.
César Avó
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