Médio Oriente: Pelo menos 53 soldados mortos em ataque atribuído aos huthis

Pelo menos 53 soldados das forças leais ao Governo do Iémen morreram e cerca de 200 ficaram feridos num ataque com mísseis balísticos atribuído aos rebeldes huthis esta segunda-feira.

O ataque atingiu o campo militar de Al Alam, na província de Shabwa, no centro-sul do país, segundo as autoridades locais, que avisaram que o balanço de vítimas é ainda provisório.

O vice-governador de Shabwa, Fahad al-Khalifi, confirmou pelo menos 50 mortos e mais de 100 feridos, alguns em estado crítico, informando que os hospitais da região estavam sobrelotados.

De acordo com as autoridades locais, três mísseis atingiram o campo quando os militares recebiam formação em matéria de segurança.

Um dos projéteis atingiu um batalhão composto por cerca de 700 novos recrutas recentemente incorporados nas forças alinhadas com o Governo internacionalmente reconhecido, enquanto os outros dois caíram nas proximidades.

As autoridades de Shabwa apelaram ao Conselho Presidencial de Liderança, ao Governo e à coligação liderada pela Arábia Saudita, que apoia as forças governamentais reconhecidas internacionalmente, para reforçarem as defesas da província.

O pedido inclui o fornecimento de sistemas de defesa aérea, meios de vigilância e equipamentos de alerta precoce.

Testemunhas indicaram que várias ambulâncias foram mobilizadas para transportar os feridos para unidades hospitalares de Shabwa, uma província rica em petróleo que se estende da costa do mar Arábico até às zonas montanhosas e desérticas do interior.

As autoridades ordenaram a mobilização de recursos médicos de emergência no Hospital Geral de Ataq, no Hospital Materno-Infantil e em unidades privadas da província, assim como a transferência dos feridos mais graves para centros especializados.

O ataque ocorre durante uma contraofensiva das forças governamentais para recuperar territórios controlados pelos huthis, que desencadearam um conflito em 2014 e dominam atualmente extensas regiões do norte, centro e oeste do Iémen, incluindo a capital, Sanaa.