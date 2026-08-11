Iémen acusa Huthis de novos ataques contra Mokha e Marib

O exército do Iémen acusou os rebeldes Huthis de lançarem novos ataques durante a madrugada de hoje contra a cidade e o porto de Mokha, bem como contra bairros residenciais em Marib (oeste)."A milícia terrorista [dos] Huthis está a bombardear a cidade de Mokha e o seu porto com mísseis balísticos", anunciou o centro de imprensa das Forças Armadas do Iémen, numa mensagem publicada nas redes sociais.A histórica cidade de Mokha, situada na província de Taiz, alberga uma das maiores instalações portuárias ainda sob controlo do Governo iemenita reconhecido internacionalmente, localizada no estreito de Bab el-Mandeb, um ponto estratégico que liga o mar Vermelho ao golfo de Áden.Minutos antes, os militares tinham reportado ataques dos Huthis com mísseis balísticos e drones contra bairros residenciais de Marib.Os rebeldes aliados do Irão ainda não se pronunciaram sobre os alegados ataques.Os ataques de domingo contra o porto e a cidade de Mokha, reivindicados pelos Huthis, provocaram pelo menos uma dezena de mortos, entre os quais civis, e cerca de meia centena de feridos, segundo o Governo iemenita.O presidente do Conselho Presidencial de Liderança iemenita, Rashad al-Alimi, acusou os huthis de travarem uma "guerra sistemática" contra as artérias económicas vitais do país, numa declaração feita em Riade, onde reside, segundo a agência oficial de notícias iemenita, Saba.A ONU pediu na segunda-feira o fim da escalada no Iémen, a mais significativa desde a trégua de 2022."Estou profundamente preocupado com os recentes ataques dos huthis contra Mokha, que causaram baixas civis e militares [cerca de uma dezena] e danos nas infraestruturas, incluindo no porto", afirmou o enviado especial da ONU para o Iémen, Hans Grundberg, num comunicado.O Iémen tornou-se palco de uma guerra civil em finais de 2014 entre os rebeldes huthis e as forças do Presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, que em março de 2015 seria apoiado por uma coligação militar internacional árabe, liderada pela Arábia Saudita.O conflito provocou centenas de milhares de mortos e mergulhou o país, o mais pobre da Península Arábica, numa grave crise humanitária.As hostilidades no conflito iemenita foram retomadas em julho, pela primeira vez desde uma trégua negociada em 2022, numa nova fase da escalada regional na sequência da guerra entre os Estados Unidos e o Irão, que teve início a 28 de fevereiro.No final de julho, os huthis anunciaram também um bloqueio aos navios sauditas no mar Vermelho, que se tornou uma rota vital para o transporte de hidrocarbonetos desde que o estreito de Ormuz foi bloqueado pelo Irão, do outro lado da Península Arábica. Desde então, atacaram várias embarcações.Neste contexto regional tenso e visando reforçar alianças de segurança, Arábia Saudita, Paquistão e Turquia assinaram na sexta-feira um pacto de defesa mútua..Médio Oriente: ONU alerta para escalada regional "ainda maior" após ameaças dos Huthis do Iémen\n