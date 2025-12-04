Médico que vendeu cetamina a Matthew Perry condenado a dois anos e meio de prisão

O médico Salvador Plasencia, que se deu como culpado de ter vendido cetamina, um anestésico cirúrgico, ao ator Matthew Perry, estrela da série Friends que morreu aos 54 anos de overdose, foi condenado a dois anos e meio de prisão e ao pagamento de uma multa de 5600 dólares.Segundo a decisão do tribunal, anunciada na quarta-feira, 3 de dezembro, o médico não forneceu a cetamina que matou o ator mas, disse a juiza, este e outros ajudaram Matthew Perry "a chegar a este fim, alimentando o seu vício em cetamina". "Explorou o vício do Sr. Perry para seu próprio lucro", disse a juíza Sherilyn Peace Garnett.Perry tinha estado a tomar cetamina como tratamento para a depressão. Mas quando o seu médico particular se recusou a fornecer a dose que desejava, o ator recorreu a Salvador Placencia. A autópsia revelou que a quantidade de cetamina no sangue do ator estava dentro dos limites utilizados para anestesia geral durante uma cirurgia.A acusação tinha pedido três anos de prisão, enquanto a defesa requereu apenas um dia de prisão, além de liberdade condicional.Salvador Plasencia foi a primeira pessoa condenada entre os cinco arguidos que se declararam culpados em relação à morte do ator em outubro de 2023.O médico admitiu ter-se aproveitado de Matthew Perry, sabendo que era um toxicodependente em recuperação. De acordo com documentos judiciais, Plasencia enviou uma mensagem de texto a outro médico a dizer que o ator era um "idiota" que podia ser explorado financeiramente.Matthew Perry lutou contra o vício durante anos, desde que integrava ainda o elenco de Friends, série que foi um sucesso internacional entre 1994 e 2004, no papel de Chandler Bing.O médico agora condenado pediu desculpa à família do ator. "Eu deveria tê-lo protegido", assumiu..Relatório: Matthew Perry morreu de 'efeitos agudos da cetamina'