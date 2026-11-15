Marinha britânica reporta ataque a petroleiro perto do Estreito de Ormuz

Um petroleiro foi atacado este domingo, 15 de novembro, num incidente não identificado perto de Khasab, a cidade de Omã mais próxima do Estreito de Ormuz, anunciou a Organização de Operações Comerciais Marítimas da Marinha Britânica (UKMTO).

A organização adiantou ter recebido um relatório das autoridades marítimas indianas sobre "um ataque a um petroleiro enquanto transitava pelo Golfo Pérsico em direção a leste”, antes de entrar no Estreito de Ormuz.

"Foi confirmado que todos os tripulantes estão em segurança. A avaliação dos danos e do impacto ambiental é desconhecida", declarou a UKMTO.

Até ao momento, Omã, o país mais próximo do local do incidente, não se pronunciou sobre o ataque.

O número de ataques e incidentes contra petroleiros e navios mercantes tem vindo a aumentar desde meados de setembro, especialmente no lado omanita do estreito.

Esta escalada é uma resposta à disputa pelo controlo do Estreito de Ormuz, após o início da guerra entre os Estados Unidos e o Irão em 28 de fevereiro.

Desde então, Teerão mantém o bloqueio do estreito e ameaça atacar os navios que utilizem rotas alternativas perto de Omã, promovidas por Washington em vez dos corredores autorizados pelo Irão.

Embora os Estados Unidos acusem o regime iraniano de atacar navios mercantes como política de Estado — a Guarda Revolucionária tem reivindicado a responsabilidade por vários ataques —, a Organização Marítima Internacional (OMI) alerta que nem todos os incidentes podem ser atribuídos a um único ator, devido à sobreposição de operações entre os dois lados e à atividade de outros grupos regionais, como os houthis no Mar Vermelho.